Tempête Carmen : un poulailler s'envole et atterrit sur une route nationale à Pont-Aven

Un poulailler s'est envolé et a atterri sur la RN165 à Pont-Aven (Finistère), lundi 1er janvier, suite au passage de la tempête Carmen. La circulation est coupée dans les deux sens, au niveau de Kerampaou, et cela pourrait durer "plusieurs heures", selon France Bleu Breizh Izel.

VIDEO INSOLITE | Un poulailler emporté par le vent atterri sur la #RN165 au niveau de Kerampaou. #Tempete #Carmen pic.twitter.com/TMrdHwL2nX — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) 1 janvier 2018

>> Suivez notre direct sur la tempête Carmen : 40 000 foyers privés d'électricité en Bretagne

La tempête Carmen touche actuellement la Bretagne, où l’on recensait lundi à 11 heures jusqu’à 40 000 clients privés d’électricité, dont 15 000 liés au transport de l’électricité (RTE), selon les derniers chiffres transmis par Enedis.

1 500 agents de l'opérateur et des entreprises prestataires sont mobilisées sur tout le territoire pour faire face à la situation et rétablir les clients au plus vite.

La circulation des trains était également perturbée, lundi matin. La SNCF annonce des retards au départ de Quimper "pour des raisons de sécurité, suite à l'alerte météo concernant la tempête Carmen." La tempête Carmen doit traverser la France, lundi d'ouest en est. Pas moins de 40 départements sont placés vigilance orange.