DIRECT. Tempête Carmen : 40 000 foyers privés d'électricité en Bretagne

Ce qu'il faut savoir

La tempête Carmen balaye la France et jusqu'à 40 000 foyers sont privés d'électricité en Bretagne, a annoncé Enedis, lundi 1er janvier. Quelque 1 500 agents de l'opérateur et des entreprises prestataires sont mobilisées sur tout le territoire pour faire face à la situation, a-t-il précisé. Météo France a placé 40 départements en vigilance orange vent ou vagues-submersion, lundi 1er janvier. L'Aveyron, le Lot et les Hautes-Pyrénées sont désormais concernés, ont été ajoutés à la liste des 37 départements déjà concernés. Suivez la situation dans notre direct.

Quarante départements en vigilance orange. L'alerte a été étendue à l'Aveyron, le Lot et les Hautes-Pyrénées. Etaient déjà concernés par cette vigilance orange : l'Allier, l'Ariège, le Cantal,la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Finistère, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

Limitez vos déplacements. La tempête "monte lentement en puissance", a affirmé Benoît Brocart, le préfet de Vendée, sur France Bleu Loire Océan lundi matin. "Il faut absolument limiter ses déplacements, les axes routiers pouvant être vite obstrués. Et si vous devez vraiment vous déplacer, il faut rouler à vitesse modérée", a-t-il rappelé.

Une première victime. Un homme d'une soixantaine d'années a été tué par la chute d'un arbre sur la voiture dans laquelle il se trouvait près de Saint-Jean-Pied-de-Port, selon la gendarmerie de Pau.