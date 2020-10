Tempête Alex : un parc à loups détruit par les crues dans les Alpes-Maritimes

Au moins un loup est mort, mais on ignore ce qu'il est advenu des autres animaux.

Le parc à loups Alpha, situé à Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes, a été détruit par les intempéries du vendredi 2 octobre. "On sait par des témoins que le parc est détruit et qu'il y a au moins un loup mort", a indiqué à l'AFP le directeur régional de l'Office français de la biodiversité, confirmant des informations du quotidien Nice-Matin.

Selon France 3 Côte d'Azur, trois loups se seraient échappés du parc. On ignore toutefois ce qu'il est advenu des autres animaux et "les communications sont difficiles avec cette zone du département", indique la chaîne régionale. Le parc accueille normalement douze loups, de trois meutes différentes : des loups du Canada, des loups blancs d'Alaska et des loups gris d'Europe centrale.

Une menace pour les troupeaux ?

Selon le directeur de Office français de la biodiversité, qui a échangé avec la préfecture, "pour l'instant, les hélicoptères sont mobilisés pour venir en aide aux personnes sinistrées, mais quand ce sera possible, des agents seront dépêchés sur place pour évaluer la situation". Si des loups sont sortis de l'enceinte du parc, ils seront éventuellement capturés au fusil hypodermique.

Une élue de la région, Denise Leiboff, présidente de l'Association des communes pastorales de la région sud, s'est inquiétée de la situation auprès du quotidien Nice-Matin, souhaitant "prévenir les éleveurs pour qu'ils protègent leurs troupeaux". De son côté, l'Office français de la biodiversité estimait que ces loups, qui ne connaissent que la captivité "resteront certainement autour de la zone, attendant qu'on les nourrisse".