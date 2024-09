Inondations : l’Europe sous l’eau

La tempête Boris a fait beaucoup de ravages en Italie et la Hongrie a été sévèrement touchée également. L’Europe a annoncé une aide de 10 milliards d’euros pour les pays sinistrés.

À Budapest, en Hongrie, le Parlement a les pieds dans l’eau. Jeudi 19 septembre, le Danube a presque atteint les 8 mètres, son niveau le plus haut depuis 2013. En une semaine, les stigmates de la tempête Boris marquent encore l’Europe centrale. En République tchèque, des maisons ont été détruites par les vents violents dans le nord du pays et les inondations. Plus de 400 personnes sont toujours dans des centres d’hébergement et les habitants sont encore sous le choc.

“On a dû courir avec les enfants”



“On s’est réveillé vers 7h. Quand on a regardé par la fenêtre, on a vu des vagues que l’on n’avait pas vues la veille et quarante-cinq minutes plus tard, l’eau était beaucoup montée. On a dû courir avec les enfants pour partir chez les voisins qui habitent plus haut”, raconte Mirka Ivanicova. Face à la situation, la présidente de la Commission européenne s’est rendue sur place et a annoncé une aide exceptionnelle de 10 milliards d’euros pour les pays sinistrés.