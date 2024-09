Dépression Boris : le bilan monte à 21 morts en Europe centrale et orientale

Un bilan humain qui monte encore. Les intempéries et inondations provoquées par la tempête Boris en Europe centrale ont provoqué la mort de 21 personnes, selon un dernier bilan des autorités locales, mardi 17 septembre.

En Pologne, la police a annoncé avoir retrouvé deux nouvelles victimes de la tempête, pour un total de six morts dans ce pays, alors que la crue descend actuellement en aval, laissant derrière elle des villes et villages dévastées. Deux grandes villes polonaises du sud, Opole et Wroclaw, attendent encore l'arrivée de la crue, redoutant la rupture des digues. La police "dispose d'informations sur six personnes dont le décès pourrait être dû à une noyade", a précisé le quartier général de la police sur le réseau social X.

En Autriche, le corps d'une cinquième victime de la tempête a été retrouvé dans sa maison inondée, a également affirmé la police. Si la situation météorologique semble s'améliorer en plusieurs endroits, les sols sont saturés et les rivières sortent de leur lit, ce qui amène les autorités à demander aux populations la plus grande prudence. A Vienne, quatre lignes du métro restent partiellement fermées, comme l'ensemble des parcs en raison des possibles chutes d'arbres.

En République tchèque, un peu plus de 60 000 foyers sont encore privés d'électricité, principalement dans le nord-est.