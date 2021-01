Météo : sept départements de l'est de la France placés en vigilance orange en raison des risques de fortes pluies, d'inondations et d'avalanches

Météo France a placé la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes en vigilance orange pour des risques d'avalanches. Les risques de pluie et d'inondations concernent les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain.

Sept départements sont en alerte orange. Météo France a placé la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère en vigilance orange en raison des risques d'avalanches, de fortes pluies et d'inondations. Les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain ne sont concernés que par une vigilance orange pour des risques de pluies et d'inondations. Le département des Hautes-Alpes quant à lui n'est visé que par une vigilance orange pour des risques d'avalanches.

"L'épisode pluvieux très marqué d'autant plus remarquable qu'il est accompagné d'un redoux en montagne et d'une importante fonte nivale, en partie à l'origine de la vigilance avalanches sur le nord des Alpes", précise l'agence dans son bulletin météorologique.