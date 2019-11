VIDEO. Rayons qui bougent, produits qui tombent au sol... Voici les images captées par les caméras des magasins du Teil pendant le séisme

Des rayons qui bougent, des étagères qui se fracassent, des produits qui tombent les uns après les autres au sol... Quatre jours après le séisme de magnitude 5 qui a frappé la Drôme et l'Ardèche, nos confrères du Dauphiné Libéré publient, jeudi 14 novembre, des images de vidéosurveillance captées depuis l'intérieur de deux magasins de la commune de Teil. Les secousses n'ont duré que six secondes. Dans la séquence, on voit le sol bouger et des clients s'accrocher à ce qu'ils peuvent. Au final, personne n'a été blessé. Pour les commerçants, les dégâts sont estimés à plusieurs milliers d’euros.

D'après un dernier bilan de la préfecture de l'Ardèche, 895 logements de la commune du Teil ont été endommagés par le séisme. Ce qui représente près d'un quart des habitations. Beaucoup d'édifices publics sont aussi détruits : quatre écoles, l'espace culturel, deux églises, le centre socioculturel, de nombreuses voiries, et une partie de l'hôtel de ville, selon le recensement de la mairie.