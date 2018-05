VIDEO. Hawaï : cette impressionnante éruption du volcan Kilauea engloutit et réduit en cendres des habitations

Les images sont impressionnantes. Du sol fissuré surgit de la lave en fusion, recouvrant tout sur son passage. Depuis jeudi 3 mai, le volcan Kilauea, situé à l'est de l'île d'Hawaï (Etats-Unis), déverse lentement sa lave sur des zones d'habitation. A l'origine de cette éruption, une série de séismes qui a secoué cette partie de l'île la semaine précédente, créant une dizaine de fissures volcaniques dans le sol hawaïen.

Une trentaine de bâtiments ont été détruits et des dizaines d'autres sont menacés par le volcan. Des ordres d'évacuation ont été adressés aux centaines d'habitants de Leilani Estates et Lanipuna Gardens, dans l'est de l'île. Près de 2 000 personnes ont été évacuées, menacées par la lave s'échappant des fissures volcaniques et par l'émanation de gaz toxiques. Aucune victime n'est à déplorée à ce jour.

Un des volcans les plus actifs au monde

Kilauea fait partie des cinq volcans de l'île. Selon la mythologie locale, Pélé, la déesse du feu, en a fait sa résidence. Il est un des volcans les plus actifs au monde. Son activité volcanique et sismique ressemble à l'épisode de 1955, qui avait duré 88 jours dans le même secteur. Le tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a ébranlé, vendredi 4 mai, la partie sud-est de l'île est le plus fort séisme qu'a connu Hawaï depuis 1975. Les scientifiques prévoient, pour une durée qui pourrait aller jusqu'à plusieurs mois, de nouvelles éruptions et de nouveaux séismes.