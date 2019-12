Séisme au Teil : 320 000 euros de dons récoltés pour les sinistrés et la reconstruction

Moins d'un mois après le tremblement de terre, les dons affluent pour venir en aide aux sinistrés.

Depuis le séisme du 11 novembre, les collectivités territoriales et les particuliers ont donné plus de 320 000 euros pour la commune du Teil (Ardèche), selon les informations de France Bleu Drôme Ardèche, mardi 3 décembre. L'argent récolté va être utilisé pour aider les sinistrés et pour la reconstruction de la commune, fortement touchée par ce tremblement de terre d'une magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter.

Cagnottes participatives et dons des communes

Des collectivités territoriales de toute la France ont déjà voté 140 000 euros de dons pour le Teil, et 140 000 euros supplémentaires vont être votés dans les semaines à venir. La commune d'Andance (Ardèche), va par exemple donner 3 000 euros et la commune nouvelle du Val d'Aigoual (Gard) a voté un don de 1 000 euros.

Quant aux dons des particuliers, une cagnotte sur le site de financement participatif Leetchi, désormais fermée, a permis de récolter 30 000 euros. Une autre existe sur le site Mécèn'Ardèche, ouverte depuis peu, elle compte déjà 14 000 euros.

De son côté, le gouvernement avait annoncé le 15 novembre une enveloppe de deux millions d'euros pour aider à la reconstruction des infrastructures publiques sinistrées par le tremblement de terre. Après les 161 expertises réalisées, 32 bâtiments ont été classés rouge, et 65 sont en jaune. Selon le maire du Teil, près d'un quart des logements de la commune sont endommagés.

Le séisme s'était produit le 11 novembre en Ardèche, à proximité du Teil, peu avant midi. Quatre personnes ont été blessées.