Philippines : un tremblement de terre de magnitude 7 frappe le nord de l'île et fait au moins trois morts

Un violent séisme de magnitude 7 a frappé mercredi 27 juillet une région montagneuse du nord des Philippines. Selon l'Institut sismologique américain (USGS), la secousse a été enregistrée à 8h43, heure locale (2h43 à Paris), à une profondeur de 10 km dans la province d'Abra, sur l'île principale de Luzon. L'Institut a révisé la magnitude d'abord mesurée à 7,1.

Un ouvrier de 25 ans est mort quand l'immeuble de trois étages sur lequel il travaillait s'est effondré à La Trinidad, capitale de la province de Benguet, selon la police. Les sept autres ouvriers du même chantier sont indemnes. A Bangued, capitale de la province d'Abra, une femme de 23 ans est morte écrasée par la chute d'un mur. Au moins 62 personnes ont été blessées dans cette province. Une autre personne a été tuée en tombant d'un chantier dans la province de Kalinga, où au moins 8 blessés ont été recensés, selon la police.

Ce séisme a été ressenti jusque dans la capitale Manille, située à plus de 300 km au sud. Il est le plus puissant dans le pays depuis des années. En octobre 2013, un séisme de magnitude 7,1 sur l'île de Bohol, dans le centre du pays, avait fait plus de 200 morts et 400 000 déplacés.