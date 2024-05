Italie : des séismes provoquent l'inquiétude près de Naples

La ville de Pouzzoles, en Italie, a été frappée par 150 séismes en 24 heures. La commune est construite sur un important complexe volcanique souterrain.

Plusieurs séismes ont eu lieu à Pouzzoles, près de Naples (Italie), lundi 20 mai au soir. Dans cette commune, la terre a tremblé 150 fois en 24 heures. Les secousses brèves, mais répétées, ont surpris les habitants. La secousse la plus forte a été mesurée à 4,4 sur l'échelle de Richter. La ville de 80 000 habitants a l'habitude des secousses, car Pouzzoles est construite sur les Champs Phlégréens, un complexe volcanique souterrain composé d'une quarantaine de cratères et long de 13 km.

Une trentaine de familles sous les tentes

Ce volcan, l'un des plus redoutés d'Europe, fume et bouillonne sans cesse. Depuis quelques mois, les secousses semblent de plus en plus violentes. "Nous pouvons nous attendre à de nouveaux tremblements de terre d'une intensité peut être plus grande", prévient Mauro Antonio Di Vito, directeur de l'Observatoire du Vésuve INGV. Une trentaine de familles dont les logements ont été endommagés ont été hébergés sous des tentes. Des centaines d'habitants ont préféré dormir dans leur voiture.