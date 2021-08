"Il faut aider Haïti" : le SOS du géographe Jean-Marie Théodat

Jean-Marie Théodat, géographe enseignant dans une université à Paris et à l'université d'Etat d'Haïti, commente la situation sur l'île pour franceinfo dimanche 15 août.

Le séisme du 14 août a fait "plus de 700 morts et nous sommes sans nouvelles de centaines de personnes encore prisonnières sous des chapes de béton et c'est très inquiétant. L'urgence est d'acheminer sur les lieux du séisme des engins de levage capable de soulever des plaques de béton", affirme l'universitaire haïtien Jean-Marie Théodat.

"La différence avec le séisme du 12 janvier 2010 qui avait fait plus de 200 000 victimes est que nous sommes dans une région moins peuplée", ajoute-t-il sur franceinfo dimanche 15 août.

"Aucun pays n'est capable de s'en sortir seul"

"Aucun pays n'est capable de s'en sortir seul face à ce type de catastrophe, qui se répétera, car l'île se situe le long d'une faille sismique", selon le géographe.

"Il faut aider Haïti. Ce séisme frappe un pays convalescent. Il faut reconstruire le pays avec des moyens financiers et institutionnels qui font défaut alors qu'il y a un problème de légitimité du pouvoir, de vide", conclut Jean-Marie Théodat.