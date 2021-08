Haïti : le bilan humain s'alourdit à 724 morts et plus de 2 800 blessés

24 heures après le violent séisme qui a frappé Haïti, le bilan humain a été revu à la hausse avec au moins 724 morts et plus de 2 800 blessés. Les secours évoluent dans un milieu hostile et ont besoin d'aide pour prendre en charge les victimes.