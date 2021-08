Séisme en Haïti : Naomi Osaka va offrir ses gains du tournoi de Cincinnati pour aider les victimes

La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, dont le père est Haïtien, va offrir la totalité des gains qu'elle percevra lors du tournoi de Cincinnati (16-22 août) aux victimes du séisme en Haïti, a-t-elle annoncé samedi 15 août.

"Cela me fait vraiment mal de voir toute la dévastation en Haïti, a tweeté Naomi Osaka. Je m'apprête à participer à un tournoi cette semaine et je donnerai tous mes gains financiers aux efforts d'aide en Haïti. Je sais que le sang de nos ancêtres est fort, nous irons de l'avant", a ajouté la joueuse de 23 ans, numéro deux mondiale.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising ❤️