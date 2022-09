Eurozapping : en Espagne, le cumul d’emplois pour juguler la crise

En Espagne, Ruben, journaliste, fait aussi un travail de marketing. Mais cela ne suffit plus. Depuis quelques temps, il a pris en plus un travail de pompiste dans une station-service. Pour Christina, c’est l’imprimerie le matin et le service web de plusieurs commerçants l’après-midi. Plus d’un demi-million d’Espagnols sont contraints de multiplier leurs activités professionnelles.

Les syndicats suisses exigent des hausses de salaires

En Suisse, les syndicats exigent des hausses de salaires. Ils affûtent leurs arguments avant une rencontre décisive la semaine prochaine avec le patronat. Mais l’appel au partage des profits risque de se heurter à une fin de non-recevoir, car l’inflation touche aussi les employeurs.

Au Liechtenstein, le Parlement a été secoué en plein débat par un tremblement de 3,9 sur l’échelle de Richter, jeudi 1er septembre. Prudent, le responsable du Parlement a décidé de suspendre la séance.