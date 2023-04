DIRECT VIDEO - Turquie : la fin d'Ergodan ? Le débat du Talk franceinfo

Deux mois après le séisme qui a ébranlé la Turquie, la campagne électorale bat son plein et le candidat d’opposition Kemal Kiliçdaroglu pourrait mettre fin à 20 ans de pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs, à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

En Turquie, les éléctions présidentielles et législatives auront lieu le 14 mai 2023, plus de trois mois après le séisme qui a ébranlé le pays, le 6 février dernier. Pour la première fois, depuis 20 ans, le président turc, Recep Tayyip Erdogan voit son pouvoir menacé par une coalition d'opposition menée par Kemal Kiliçdaroglu. En effet, le chef du Parti républicain du peuple (CHP) est en tête des songages. Quelles sont les clés du succès de la coalition d'opposition ? Est-on en train d'assister à la fin du pouvoir d'Erdogan ?

Manon Mella reçoit Dorothée Schmid, chercheuse à l'IFRI, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient et Guillaume Perrier, journaliste au Point et ancien correspondant en Turquie.

Des conséquences politiques au séisme ?

Deux mois après le séisme, le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan est fragilisé. Apès vingt ans au pouvoir, son poste de président est menacé par la coalition d'opposition. En effet, Erdogan est tenu responsable par ses détracteurs du bilan important de victimes suite au tremblement de terre.

Banalisation de la fraude et de la corruption, multiplication des constructions d'immeubles fragiles : si empêcher un séisme d'advenir est une chose impossible, les choix politiques et économiques du président turc sont vivement critiqués. L'opposition dénonce la négligence du gouvernement d'Erdogan.

