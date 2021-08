Après l'incendie qui a ravagé plus de 7000 hectares de forêt dans le Var, Brut s'est rendu sur place, où le silence règne et où la biodiversité qui avait retrouvé ses droits a totalement disparu. "Dans 3-4 semaines, il y a des choses qui vont ressortir, surtout s'il pleut, on attend peut-être de la pluie la semaine prochaine", explique Bruno Teissier du Cros, expert défense des forêts contre les incendies à l'ONF. L'expert explique que les racines de certains arbres ont survécu aux flammes faisant jaillir une lueur d'espoir de les voir repousser. "Dans un feu, il y a toujours des secteurs qui n'ont pas été brûlés, c'est souvent des fonds de vallon et on peut constater dans quelques fonds de vallon encore des îlots de verdure et ces îlots de verdure sont très importants parce qu'ils vont aider à la reconstitution naturelle de la forêt avec les semences, avec les animaux, les insectes, les quelques oiseaux qui vont pouvoir revenir assez vite grâce à ça et qui vont participer à la reconstitution naturelle de la forêt", développe Bruno Teissier du Cros.

Plusieurs mois d'attente

Pour savoir exactement ce qu'il faudra faire après le feu, il est nécessaire d'attendre. "À 90-95 % du temps, maintenant, on sait que par expérience il vaut mieux laisser la nature faire son travail, elle le fait très bien, elle fait ça 10 000 fois mieux que nous, donc on peut espérer qu'ici dans 3-4 ans, un non-initié ne soit pas capable de dire qu'un feu est passé", estime l'expert. En revanche, pour retrouver une forêt intacte, il faut compter une trentaine voire une quarantaine d'années, si aucun feu ne sévit de nouveau. "Le feu fait partie de la végétation méditerranéenne mais il faut que la fréquence entre deux feux soit d'une quarantaine, cinquantaine d'années", explique Bruno Teissier du Cros. Lorsque les feux sont trop rapprochés dans le temps, le risque est de voir des sols se paupériser et des espèces disparaître jusqu'à se retrouver face à des systèmes désertiques.