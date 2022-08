Sécheresse : une usine pour dessaler l’eau de mer installée dans deux villages de Corse

À Tomino, en Haute-Corse, la végétation est jaunie et très asséchée. L’un des agriculteurs de la ville assure que la situation n’a jamais été aussi préoccupante en six ans. Il doit donc trouver d’autres solutions pour nourrir ses animaux. "Ça va être de plus en plus dur parce que le prix des aliments augmente de mois en mois et si demain on n'arrive à ne même plus avoir d’eau pour leur donner à boire, je ne sais pas ce qu’on va faire", explique Pascal Vinciguerra. Comme cet agriculteur, de nombreux habitants du village recherchent de l’eau alors que les sources sont à sec.



Un forage organisé

Pour lutter contre cette grande sécheresse, un forage avait été organisé. "C’est un forage qui nous permet de puiser l’eau entre 65 et 80 mètres de profondeur. Donc c’est une pompe qui récupère cette eau", décrit François Orlandi, le maire de Tomino. Face à ce manque d’eau, cette commune, ainsi qu’une de ses voisines, va s‘équiper d’une usine pour dessaler l’eau. Cela permettra de récupérer l’eau de mer. Cette solution fait toutefois des mécontents qui critiquent cette usine, qu’ils jugent polluante et énergivore.