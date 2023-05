Sécheresse : niveau d'alerte maximal dans les Pyrénées-Orientales

Une sécheresse précoce et inédite touche les Pyrénées-Orientales. Mercredi 10 mai, le département a vu son niveau d'alerte relevé au maximum. L'usage de l'eau est strictement encadré.

Dans la plaine du Roussillon (Pyrénées-Orientales), les paysages de terres craquelées s'étendent sur des kilomètres. Le niveau des fleuves de l'Agly et de la Têt est au plus bas. "On est vraiment dans une situation tout à fait inédite, dans la mesure où on observe actuellement des niveaux qu'on est censé observer des années sèches, en juillet ou en août, que ce soit pour des eaux souterraines [...] ou pour les cours d'eau", alerte l'hydrogéologue Hichem Tachrift.

Niveau d'alerte maximum

Cette sécheresse a déjà causé des dégâts irrémédiables, notamment dans certains vergers. Les autorités ont relevé le niveau d'alerte au maximum et placé le département en situation de crise à partir du mercredi 10 mai, jusqu'au 13 juin. L'arrosage et le remplissage des piscines privées seront par exemple encadrés. "Dès lors qu'on va entrer en phase de contrôle dur, tous les manquements seront sanctionnés, avec des poursuites devant le tribunal de police", a prévenu le procureur de la République de Perpignan (Pyrénées-Orientales), Jean-David Cavaillé.