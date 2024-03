Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : "Il faut qu’on nous sécurise ou nous serons les prochains migrants", alerte la présidente de la chambre d'agriculture du département

Face à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années dans les Pyrénées-Orientales, "il faut qu’on nous sécurise, ou nous serons les prochains migrants", alerte Fabienne Bonet, la présidente de la chambre d’agriculture du département, invitée de France Bleu Roussillon jeudi 14 mars. La chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales a voté une motion à l'unanimité "pour un plan d'urgence et de sécurisation en eau" face à la sécheresse historique que le département traverse depuis deux ans.

"Le préfet ne fait pas rien mais certains élus et certains services de l'État considèrent que notre département est condamné, qu'il n'y aura plus d'eau, il ne pleuvra plus et donc on doit vivre avec cet état de fait", dénonce Fabienne Bonet. "On a une mission interministérielle qui est dans le département depuis des mois et on a entendu ce discours sur certaines vallées, comme pour la vallée de l’Agly. On nous dit c’est une vallée compliquée, il ne pleut pas. On a les abricotiers arrachés aujourd’hui, des vergers dévastés, des vignes qui meurent. On nous dit c’est condamné et certains politiques plutôt environnementalistes aussi le disent, donc il y aura des panneaux solaires à la place", regrette-t-elle.

Une étude pour "faire venir l'eau du Rhône"

Les signataires de la motion estiment "qu’on ne peut pas condamner un territoire français. Aujourd’hui, on parle des habitants de ce département, des problématiques d’eau potable qui se tendent partout, il faut absolument investir pour ce département", alerte Fabienne Bonet, faute de quoi "nous serons les prochains migrants".

La présidente de la chambre d'agriculture demande de "débloquer les projets très vite" et de "réaliser une étude pour faire venir l’eau du Rhône. Il faut qu’on nous sécurise, ou on devra se déplacer", assure Fabienne Bonet.

Le 13 février dernier, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a assuré sur franceinfo qu'il allait revenir "dans les prochaines semaines" dans les Pyrénées-Orientales pour annoncer de nouvelles restrictions d'eau. "Nous sommes lucides sur ce que l’on vit. Nous poussons un cri d’alarme pour demander à l'unanimité qu’on nous sécurise dans ce département, martèle Fabienne Bonet. C’est une motion très large car cela dépasse l’agriculture. On sait qu’on devra faire face aux restrictions. Il faut qu’on partage le peu d’eau qu’on a, mais il faut qu’on continue à vivre, à avoir une économie."