Lille : l'eau du robinet déconseillée aux nourrissons

L'eau du robinet déconseillée aux nourrissons de moins de six mois. Il s'agit d'une recommandation du fournisseur pour les habitants d'une grande partie de la métropole lilloise (Nord). "L'information est inquiétante", avoue une femme interrogée. En cause, la présence de perchlorate dans l'eau, une substance issue des munitions de la Première Guerre mondiale. Avec le temps, elles se désagrègent et polluent les nappes phréatiques.

Les autorités se veulent rassurantes

À cause de la sécheresse, il faut aller chercher l'eau plus loin dans des zones proches de la ligne de front. "Ça n'est pas dangereux du tout, puisque ce n'est pas cancérogène, ça peut éventuellement (...) en en buvant deux litres par jour pendant vingt ans, avoir une influence sur la thyroïde. Mais ce n'est pas prouvé encore", explique le vice-président de la métropole de Lille, Alain Detournay. Une mesure à respecter jusqu'à l'arrivée des pluies d'automne, en espérant qu'elles viennent recharger les nappes phréatiques.

