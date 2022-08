Incendies en Gironde et dans les Landes : les feux peuvent-ils être contenus ?

Mercredi 10 août, les pompiers s’apprêtaient à vivre une nuit longue et difficile face aux incendies dévastateurs en Gironde et dans les Landes.

Plus de 6 000 hectares de végétation ont déjà brûlé en seulement 24 heures en Gironde et dans les Landes. "Les pompiers rencontrés sur place nous parlent d’un feu hors norme et incontrôlable", explique le journaliste Léo Marron, envoyé spécial à Hostens (Gironde), mercredi 10 août. "C’est pour cette raison que la nuit va être déterminante ici, avec toujours cette stratégie offensive. Il faut aller au contact des flammes pour ralentir la progression du feu", poursuit le journaliste.

La solidarité s'organise

"Des moyens importants et inédits sont toujours mobilisés. 1 000 soldats du feu sont au sol et 120 militaires auront pour mission toute la nuit de creuser le sol à la recherche de braises cachées dans les profondeurs, au niveau des racines des arbres", détaille Léo Marron. La solidarité s’organise également. "Des habitants volontaires des villages alentour font des rondes toute la nuit pour surveiller la progression du feu, alors que 10 000 autres habitants dans la région ont été évacués", conclut-il.