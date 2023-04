Après un été caniculaire puis un hiver très doux, le printemps est anormalement chaud et sec en Catalogne, en Espagne.

En Catalogne (Espagne), la sécheresse vide les réservoirs d'eau de la région. Une église datant du XIe siècle, jusque-là engloutie, est même réapparue l'été dernier. Jamais depuis 60 ans la Catalogne n'avait connu une situation aussi inquiétante. Ces derniers mois, les services météorologiques ont enregistré des températures records. Et la tendance n'est pas près de s'inverser. Après un été caniculaire puis un hiver très doux, le printemps est anormalement chaud et sec.

Des restrictions d'eau dans plusieurs villes

Tout le pays est concerné, mais certaines régions le sont davantage que d'autres. C'est justement le cas de la Catalogne. Les conséquences sont nombreuses et déjà visibles dans les exploitations agricoles. Le bétail est très affecté par les fortes chaleurs. Dans une ferme catalane, des ventilateurs et des brumisateurs ont donc été installés. "Quand les vaches ont chaud, la production de lait est en forte baisse", explique un vétérinaire, jeudi 20 avril. Des restrictions d'eau ont déjà été imposées dans plusieurs villes de la région. La sécheresse concerne de plus en plus de pays européens proches de la Méditerranée.