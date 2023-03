Espagne : face à la sécheresse, une église enfouie dans un lac réapparaît

En raison de la sécheresse qui sévit en ce moment en Espagne, une église engloutie au fond d'un réservoir à Vilanova de Sau est réapparue à la surface, ce qui n'était plus arrivé depuis les années 60.

Le lace de Vilanova de Sau s'est quasiment évaporé. En Catalogne (Espagne), la sécheresse vide les réservoirs en eau de la région. Si bien qu'une église du XIe siècle jusque-là engloutie vient de réapparaître. D'habitude, seul le clocher était visible mais ce sont désormais les fondations qui ont ressurgi des flots. Une première depuis plus de 60 ans. Au nord-est de l'Espagne, le manque de précipitations dure depuis plusieurs mois désormais et les pluies de l'hiver ne suffisent plus.



Des restrictions d'eau en Catalogne

"On observe depuis plusieurs décennies une plus forte récurrence des sécheresses en Méditerranée. Quand une sécheresse dure pendant plusieurs mois voire plusieurs années, c'est là qu'on peut avoir des niveaux très bas de réservoirs et qu'on a des impacts importants, potentiellement sur l'eau potable ou l'agriculture", souligne Yves Tramblay, hydrologue spécialiste du bassin méditerranéen. Pour rationner l'eau, certains Catalans sont soumis à des restrictions. Depuis plusieurs semaines, le remplissage de piscines et le lavage de voitures est interdit.