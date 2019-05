Ain : la Dombes placée en alerte sécheresse

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans ce qu'il reste de l'étang, les poissons n'ont plus assez d'espace pour se mettre à l'abri des prédateurs. Des craquelures similaires aux sécheresses des étés 2015 et 2017 apparaissent déjà dans la région de la Dombes, dans l'Ain. Dans la plupart des points d'eau de la zone, les berges se transforment déjà en prairies. "Les carpes aiment bien fixer leurs œufs sur tous ces herbiers, et là malheureusement on se demande bien où elles vont les poser [...] c'est un écosystème et sans eau, la Dombes n'est plus rien", déplore José Demingo, garde piscicole.

Des poissons déplacés

Dans cette région, seule la pluie alimente les étangs. À l'origine de ce réseau, les moines du Moyen Âge n'ont jamais eu besoin de la nappe phréatique, mais sept siècles plus tard, les échassiers ont pied. Certains poissons ont été déplacés dans d'autres points d'eau. La Dombes est classée en alerte sécheresse par la préfecture de l'Ain.

