Vigilance de mise le 19 septembre 2024 : la météo en France annonce des alertes orages, crues et vagues très hautes ce jour

Orages, vagues très hautes, crues : ce jeudi, Météo France place 15 départements en alerte jaune

15 départements sont en vigilance jaune aujourd'hui. On compte 8 départements en alerte orages, annoncée pour les Pyrénées, le Cantal et la Haute-Loire. Un risque de crue est annoncé dans 5 départements (alerte valable pour les côtes aquitaines et le Finistère). L'alerte est déclenchée dans 2 départements, du fait d'un risque de vagues très hautes. Elle est valable pour le Calvados et la Manche. Consultez le détail des vigilances avec notre carte en temps réel.

Aujourd'hui, un grand soleil est attendu sur toute la France (hormis la Corse ainsi que les Alpes-Maritimes)

L'ensemble du pays a un bel ensoleillement ce matin.

La Côte basque voit le soleil percer entre deux nuages.

Des nuages vont apparaître au-dessus des Alpes-de-Haute-Provence. Le quart Nord-Ouest, le Nord et l'extrême Nord-Est sont gagnés par un vent de nord-est de 28 km/h. Un vent de sud souffle légèrement sur les Pyrénées. Les valeurs sont de 15°C du côté de Lille, 16°C à Nantes et la température maximale est de 24°C à Argelès-Gazost. Il fait également 14°C à Metz et 20°C à Perpignan.



La moitié Nord et la moitié Ouest, cet après-midi, sont placées sous le signe du soleil.

Des pluies fines sont au rendez-vous sur la Corse.

Avec quelques éclaircies, le temps est au beau fixe dans le Doubs. Les températures maximales accusent une hausse. Il fait 22°C à Lille, 23°C du côté de Bayonne, 21°C à Strasbourg et 23°C à Toulouse. La maximale est de 27°C à Arcachon.

Côté températures, on attend 21°C à Lille, 19°C à Mulhouse, 20°C du côté de Montpellier. La maximale est de 26°C à Cognac.

Pour finir, la nuit entre jeudi et vendredi est claire.

Un temps varié, demain, avec du soleil et des nuages

Sur la moitié Nord, sur le Massif central et sur le Golfe de Gascogne, le ciel sera dominé par le soleil le matin.

Des nuages seront présents sur le Golfe du Lion.

Les nuages seront disséminés et la Côte basque pourra profiter de quelques rayons de soleil. On prévoit 15°C à Amiens, 16°C à Pau et Strasbourg, 12°C à Mulhouse et on ira jusqu'à 24°C à Argelès-Gazost.

Le ciel du Nord et du Nord-Est sera baigné de soleil l'après-midi.

Le ciel de la Provence-Alpes-Côte d'Azur verra apparaître une perturbation nuageuse.

La Mayenne bénéficiera d'un ciel clément.

Comptez sur une moyenne de 21°C à Rouen, 18°C à Cherbourg-en-Cotentin, 23°C du côté de Toulouse et de Troyes et enfin 26°C à Bergerac.

Le Massif central et les Cévennes seront dominés, le soir, par des nuages qui vont apparaître.

La plaine d'Alsace profitera de belles éclaircies.

Le soleil brillera en Haute-Marne. Prévoyez 19°C à Rouen, 20°C à La Rochelle ainsi qu'à Marseille, 19°C à Mulhouse, 21°C du côté de Bayonne mais aussi vers Troyes, 18°C à Aurillac et la maximale sera de 25°C à Cognac.

Enfin, le ciel sera clair toute la nuit.



