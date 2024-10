Alertes fortes pluies, crues et vents forts aujourd'hui en France : découvrez la météo du 9 octobre 2024

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

On prévoit des vigilances vents forts, fortes pluies, crues ce jour. Il faut compter sur un temps variable ce mercredi : de la pluie est prévue sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, en Île-de-France ainsi qu'en Champagne-Ardenne, tandis que des nuages sont annoncés dans la moitié est, dans l'ouest et sur les Pyrénées et des averses de pluie en Corrèze, en Dordogne et dans la Somme.

Vents forts, fortes pluies, crues : ce mercredi, Météo France place 75 départements en alerte

75 départements ont été placés, aujourd'hui, en vigilance. L'alerte vents forts est notamment de mise dans 46 départements (orange pour la moitié ouest des Pyrénées et jaune pour des Alpes aux Pyrénées, la côte d'Argent ainsi que les Pyrénées-Orientales). Un risque de fortes pluies est annoncé dans 39 départements (orange pour l'Île-de-France, les Pays de la Loire ainsi que les Ardennes et jaune pour le centre ouest, l'Île-de-France ainsi que la Champagne-Ardenne). 15 départements sont en vigilance crue : orange pour la Haute-Saône, la Saône-et-Loire ainsi que les Vosges et jaune pour la Bourgogne-Franche-Comté, le Rhône ainsi que la Meurthe-et-Moselle. Consultez le détail des vigilances avec notre carte en temps réel.

Aujourd'hui, un ciel partagé entre de la pluie et des nuages

La matinée est marquée par des nuages qui vont apparaître sur le quart Sud-Est, sur les Vosges, dans la plaine d'Alsace et sur l'extrême Sud-Ouest.

Des fortes pluies sont au rendez-vous sur le Golfe de Gascogne.

L'Eure est affectée par de fortes averses. Prenez garde aux rafales qui peuvent atteindre 112 km/h sur le quart Nord-Est, sur le Nord, sur les Pyrénées et sur la Côte basque. Prévoyez 13°C à Lille, 11°C à Cherbourg-en-Cotentin ainsi qu'à Limoges, 14°C à Mulhouse, 15°C du côté de Bayonne mais aussi vers Tours, 12°C à Bourges et la maximale est de 24°C à Calvi.



Des fortes pluies touchent le quart Nord-Ouest, l'extrême Nord-Est, le Golfe de Gascogne et les plaines du Sud-Ouest cet après-midi.

Des nuages vont apparaître au-dessus de la Corse et de la Bourgogne.

Grand soleil pour le Tarn. Les températures maximales accusent une hausse. Il fait 13°C à Amiens, 17°C du côté de Bayonne, 14°C à Metz et 21°C à Marseille. La maximale est de 27°C à Saint-Gaudens.

Des nuages vont apparaître sur le Nord-Est et sur l'extrême Nord-Ouest.

Sur les Cévennes, le temps est couvert avec des fortes pluies. On prévoit 11°C à Lille, 15°C à La Rochelle et Aurillac, 14°C à Mulhouse et on va jusqu'à 26°C à Argelès-Gazost.

Pour finir, le ciel de la nuit est pluvieux.

Temps varié demain : de la pluie et du soleil

Des pluies faibles sont attendues en Île-de-France.

Le ciel des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse sera inondé de soleil. Les températures seront de 13°C du côté de Lille, 14°C à Pau et la température maximale sera de 24°C à Corte. Il fera aussi 12°C à Metz et 19°C à Nice.

Prévoyez de quoi vous protéger sur la moitié Ouest et dans la plaine d'Alsace, des pluies fines tomberont l'après-midi.

Le soleil brillera sur l'extrême Sud-Est.

Temps clément sur les Cévennes avec de belles éclaircies.

Attendez-vous à une moyenne de 13°C à Amiens, 17°C à La Rochelle, 23°C du côté de Nice et enfin 26°C à Poggio-Mezzana.

Un beau soleil va couvrir le Sud-Est et les plaines du Sud-Ouest, le soir.

Des éclaircies sont attendues sur les Pyrénées. Côté valeurs, on attend 11°C à Rouen, 13°C à Strasbourg, 20°C du côté de Nice. La maximale sera de 23°C à Cannes.

Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, pour terminer, le ciel sera clair.





