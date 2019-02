Russie : une région privée d'électricité depuis le 1er janvier

En plein hiver, des habitants de la région de Saint-Pétersbourg, en Russie, n'ont pas d'électricité depuis un mois et demi. Pourtant ce n'est pas un problème de production. La centrale nucléaire de la région est l'une des plus puissantes du pays capable de fournir l'énergie nécessaire. Mais le problème est ailleurs. C'est à cause de la neige, qui tombe en abondance depuis le début de l'hiver. À cause du froid aussi, et du manque d'entretien du réseau électrique.

Une modernisation du réseau est nécessaire

En effet, l'installation date de l'époque soviétique. "Vous voyez ces arbres, ils sont bien trop près des pylônes. Quand ils sont chargés de neige, elle tombe sur les câbles, c'est pour ça qu'on a toutes ces coupures", explique Roman Koutcherov, habitant de Piatchino, village privé d'électricité depuis six semaines. Si les autorités ont livré quelques groupes électrogènes, les habitants en appellent à Vladimir Poutine afin de moderniser le réseau.

Le JT

Les autres sujets du JT