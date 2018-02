"C'est un événement citoyen" : une association invite à accrocher des vêtements chauds dans la rue pendant la vague de froid

La première opération "Accroche ton vêtement" a eu lieu en décembre dernier à Cergy. Le principe est de "créer une chaîne solidaire".

Une grande partie de l'Hexagone continue de grelotter. Une vigilance orange à la neige/verglas par Météo France est toujours en cours, mercredi 28 février. Pour aider les plus démunis, une opération "Accroche Ton Vêtement" se déroule, mercredi, dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Une opération du même type est prévue, samedi, place de Clichy dans le 18e arrondissement.

Ces événements ont lieu à l'initiative de l'association Force Comm'UNE qui a importé le concept en France, explique Sabrina sa fondatrice. "Cela existait au Canada ou encore en Turquie, mais il n'y avait rien en France", explique-t-elle à franceinfo.

C'est un évènement citoyen. L'idée n'est pas seulement d'accrocher un vêtement et de partir, mais c'est de se réunir et d'échanger.Sabrina, fondatrice de Force Comm'UNEà franceinfo

L'association Force Comm'UNE a créé la première opération du genre en décembre dernier à Cergy (Val d'oise). "Mais depuis, on a été contacté par des personnes de La Rochelle, de Limoges qui ont repris 'Accroche Ton Vêtement'. Notre but est de créer une chaîne solidaire.", ajoute Sabrina. D'autres opérations sont aussi prévues dans les semaines à venir à Toulouse et Marseille. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l'association sur sa page Facebook.