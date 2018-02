DIRECT. Vague de froid : la vigilance orange étendue à 13 départements du sud de la France

Ce qu'il faut savoir

Le froid est toujours installé sur l'Hexagone. Météo France a étendu la vigilance orange à la neige/verglas et au vent à 13 départements, mercredi 28 février. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de Aveyron, du Gard, de l'Hérault, des Landes, de la Lozère, des Pyrénées-Atlantiques et du Var, de la Haute-Garonne et du Tarn. Suivez la situation dans notre direct.

Carte de vigilance météorologique de Météo France, du 28 février 2018, à 6 heures. (METEO FRANCE)

Treize départements du Sud en vigilance orange. L'alerte orange à la neige et au verglas concerne les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, les Landes, la Lozère, les Pyrénées-Atlantiques et le Var. L'alerte orange au vent concerne, elle, la Haute-Garonne et le Tarn.

Le plan "Grand froid" activé dans 72 départements. Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé, mardi soir. "Les services de l’Etat renforcent le dispositif de mise à l'abri des plus démunis", a-t-il écrit. Les températures seront encore glaciales mercredi, avec des minimales de -6 à -1°C sur le Nord, et de 0 à -6°C sur le Sud.

Quatre morts à cause du froid. Le corps d'une nonagénaire, vraisemblablement morte de froid, a été trouvé mardi par un livreur à Belley (Ain) devant le portail de la maison de retraite où elle résidait. Un sans-abri de 35 ans est mort dimanche à Valence (Drôme), un homme de 62 ans est décédé vendredi dans sa cabane d'un bois des Yvelines, et un sans-abri de 53 ans a été découvert sans vie lundi après-midi à Grésy-sur-Aix (Savoie).