VIDÉO. Pollution des SUV : "Il faut interdire la pub'", lance l'eurodéputé EELV Yannick Jadot

Alors que l'Agence internationale de l'énergie s'inquiète du nombre de voitures SUV vendues dans le monde, un croisement entre un 4x4 et un monospace, Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, a préconisé ce jeudi matin sur franceinfo d'"interdire la pub". On trouve aujourd'hui 220 millions de ce type de véhicules dans le monde, contre 6 millions d'électriques.

En France, on vend aujourd'hui dans des concessions automobiles des véhicules qui polluent 5 à 6 fois la norme en matière d'azote, nous vendons des voitures frauduleuses ! Yannick Jadot à franceinfo

Selon lui, "le gouvernement est complice", car il "n'impose pas au constructeur automobile de respecter les règles", dupé par ces derniers. "À chaque fois, les constructeurs automobiles font pression sur les gouvernements en disant : 'Technologiquement, on ne peut pas.' En fait, ils se réservent en permanence la capacité à faire des véhicules plus lourds, plus puissants et plus émetteurs", explique Yannick Jadot.

D'après l'Agence internationale de l'énergie, les SUV sont la deuxième cause d'émissions mondiales de CO2. Il y a urgence pour l'eurodéputé : "Qu'est-ce qui va se passer si on continue comme ça ? Qu'est-ce qu'on veut à la fin ? On veut des bagnoles chinoises conduites par Google ? Où on veut que nos douze millions de salariés européens de l'automobile aient une perspective ?" La seule option, d'après lui, est d'être intransigeant avec les constructeurs. "Si vous imposez une règlementation très contraignante, vos voitures vont changer !", assure Yannick Jadot.