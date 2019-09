L'ensemble des voitures vendues par les grands constructeurs en 2018 vont polluer autant que tous les habitants de l'Union européenne en un an, affirme Greenpeace

L'ONG pointe en particulier les SUV, ces nouveaux 4x4 urbains, dont les ventes ont quadruplé en 10 ans en Europe.

L'ensemble des voitures vendues dans le monde par les grands constructeurs en 2018 vont émettre autant de gaz à effet de serre que tous les habitants de l'Union européenne pendant un an, affirme Greenpeace dans un rapport publié mardi 10 septembre. Cela représente 4,8 gigatonnes d’équivalent CO2, alors que les émissions annuelles de gaz à effet de serre de l’Union européenne représentent 4,1 gigatonnes d’équivalent CO2. Selon l'ONG, plus la voiture est une grosse cylindrée, plus elle consomme et plus elle émet de gaz à effet de serre.

Ce rapport, intitulé "Droit dans le mur : l’industrie automobile, moteur du dérèglement climatique", examine tout particulièrement l’impact climatique des 12 premiers constructeurs automobiles mondiaux. Pour cela, il prend l'ensemble des voitures vendues des 12 plus grands constructeurs et calcule combien de CO2 est rejeté, sur une durée de vie moyenne de 200 000 kilomètres. Résultat : c'est Volkswagen qui a la plus grosse empreinte carbone, suivie par Renault Nissan.

"Urgence climatique"

"L’urgence climatique est chaque jour plus palpable. Pourtant l’industrie automobile continue de conduire le climat droit dans le mur", affirme Greenpeace. Selon l'ONG, l'ensemble des véhicules vendus par Renault-Nissan émettront plus que l'Australie en un an. L'ONG pointe en particulier les SUV, ces nouveaux 4x4 urbains, dont les ventes ont quadruplé en 10 ans en Europe. Un rapport dévoilé alors que les parlementaires vont de nouveau examiner la loi énergie climat avec la question de l'encadrement de la publicité pour ces gros véhicules.