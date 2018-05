Vallée de l'Arve : les habitants attaquent l'État sur la pollution de l'air

Au pied du Mont-Blanc, les beaux paysages de la vallée de l'Arve (Haute-Savoie) sont gâchés par la pollution. Le chauffage au bois, le trafic routier et l'industrie empoisonnent la vie des habitants. En colère devant la passivité des autorités, plusieurs centaines d'habitants de la vallée ont porté plainte contre X. Plus d'une dizaine de personnes vont même aller plus loin en déposant un recours contre l'État pour carence fautive.

La pollution responsable de 85 morts par ans dans la vallée

Dans la vallée d'Arve, malgré des concertations pour l'élaboration du deuxième plan de protection de l'atmosphère, les associations pour la défense de l'environnement doutent d'un changement d'attitude. Les particules fines qui stagnent au-dessus de la vallée sont responsables de 8% de la mortalité annuelle, c'est-à-dire 85 morts.

