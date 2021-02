Sable du Sahara : fin de l'alerte pollution dans une partie de l'est de la France

L'alerte pollution de l'air aux particules fines a été levée en Auvergne-Rhône-Alpes, samedi 27 février. "Les masses d'air transportant les particules sahariennes s'éloignent de notre région et la situation devrait nettement s'améliorer" avec une qualité de l'air "globalement moyenne", a indiqué dans un bulletin l'agence Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de la surveillance de la qualité de l'air. Cette alerte sera levée dimanche en Bourgogne-France-Comté, mais elle restera active dans le sud de la France.

La qualité de l'air devrait toutefois "rester dégradée à mauvaise sur quelques vallées alpines où la dispersion est plus difficile", comme dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, selon l'organisme. En conséquence, "toutes les vigilances actives sont levées ce jour à 13h30, excepté pour la vallée de l'Arve sur laquelle la vigilance rouge reste activée". Huit des douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient concernés par cette vigilance rouge (Haute-Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Drôme, Ain, Isère et Loire).

L'épisode se poursuit en Corse, dans le Var et les Alpes-Maritimes

En Bourgogne-Franche-Comté, "la procédure d'alerte sur persistance est levée" à partir de dimanche dans l'ensemble des départements, "ainsi que l'ensemble des mesures automatiques réglementaires du fait de conditions météorologiques prévues, favorables à la dispersion des polluants", selon les bulletins de l'antenne Atmo dans la région. L'alerte avait déjà été levée ce samedi dans l'Yonne. Dans la région Grand Est, la préfecture du Bas-Rhin a fait de même, expliquant que, "selon les prévisions d'Atmo Grand Est, les conditions météorologiques permettent une amélioration de la situation".

En Nouvelle-Aquitaine, la préfecture de la Vienne indique que "l'épisode de pollution aux particules en suspension (PM10) est terminé" et annonce que les mesures mises en place jeudi "ne sont plus actives". La préfecture de la Creuse a annoncé dans un communiqué la levée de la procédure d'alerte, mais le dispositif préfectoral reste activé, tout comme en Corrèze, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques et Haute-Vienne, toujours en rouge, selon Atmo Nouvelle-Aquitaine. L'alerte rouge est également maintenue samedi en Corse, dans le Var et les Alpes-Maritimes, selon les antennes Atmo de ces départements.