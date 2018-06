Pollution de l'air : les préfets pourront bientôt interdire certains chauffages au bois dans les zones polluées

L'Assemblée nationale a voté un amendement pour permettre au préfet d'interdire l'usage d'appareils de chauffage polluants dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère.

Les feux de cheminée bientôt illégaux dans certaines régions ? Les députés en tout cas ont adopté, vendredi 2 juin, un amendement du gouvernement pour permettre au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, d'interdire l'usage d'appareils de chauffage polluants et en particulier les foyers ouverts et les appareils de chauffage au charbon.

Le chauffage au bois représente près de la moitié des émissions de particules fines

Au niveau national, l'utilisation du chauffage au bois "représente près de la moitié des émissions de particules fines (PM2.5) issues principalement d'appareils de chauffage au bois peu performants", explique le gouvernement dans son amendement au projet de loi logement.

Plusieurs études montrent que "les foyers ouverts émettent, pour une même quantité d'énergie produite, entre 13 et 30 fois plus de particules fines qu'un foyer fermé, selon leurs performances", ajoute-t-il. Cette situation est notamment celle de la Vallée de l'Arve (Haute-Savoie) et de l'Ile de France.