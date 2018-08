Les grandes capitales extrêmement polluées

Combien de cigarettes inhalées respire-t-on dans les grandes villes ? Une étude révélée par le Parisien révèle des chiffres alarmants. En cause, la pollution aux particules fines qui proviennent du trafic routier essentiellement. Ainsi on apprend que passer quatre jours à Paris équivaut à consommer deux cigarettes. Sur une année, un Parisien en fumerait 183, soit l’équivalent de neuf paquets !



Prague et Istanbul durement touchées

Un tabagisme passif qui sévit dans les villes les plus touristiques d’Europe. Barcelone (Espagne) et Dublin (Irlande) sont les moins nocives avec une seule cigarette fumée par jour. Pour Rome (Italie) et Vienne (Autriche), c’est deux. Les plus toxiques demeurent Prague (République tchèque) et Istanbul (Turquie) avec quatre cigarettes fumées sur la même période.

Pour diminuer les risques, les spécialistes recommandent de ne pas manger ni de faire du sport en extérieur. C’est un institut américain, baptisé Berkeley Earth, qui est à l’origine de cette méthode de calcul.

