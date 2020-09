Environnement : les solutions pour un futur désirable

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Trouver un autre mode de vie pour moins impacter notre environnement est au cœur des préoccupations de notre société. "On est en train de perdre notre maison. Tout ce que l’on connaît est en train d’être impacté : la pollution de l’eau, la pollution de l’air, la perte de la biodiversité. Des choses qui conditionnent notre vivant, notre monde qui souffre déjà", explique Justine Davasse, auteur du Guide des mouvements zéro pour un futur (enfin) désirable et invitée du 23 Heures.

"Prendre ces défis à bras le corps"

Et la conférencière d’ajouter : "Il y a plein de choses qui peuvent s’ajouter à un mode écologique : la santé, l’énergie, l’économie, où est-ce que je mets mon argent et qu’est-ce que mon argent finance ? L’idée est de faire rentrer le zéro dans sa vie, cette résilience, cette décroissance. On a besoin d’entrepreneurs qui prennent ces défis à bras le corps, d’associations qui continuent à s’engager. Il faut s’engager concrètement. Il y a plein de façon d’être militant."