Écologie : les voitures hybrides polluent-elles moins ?

Dans une concession automobile visitée par l'équipe de France 2, un modèle sur deux est proposé en version "hybride rechargeable", avec un moteur thermique à essence et un moteur électrique que l'on recharge sur une prise. Sur le papier, cette formule permet d'abaisser la consommation et les rejets polluants. Les journalistes de France Télévisions ont fait le test sur une autoroute. Ils constatent que seul le moteur à essence tourne, les batteries et le moteur électrique deviennent un poids mort d'environ 300 kilos qu'il faut transporter, induisant une surconsommation de carburant.

"Ca peut devenir un nouveau scandale"

L'autonomie tout électrique ne couvre que les 50 premiers kilomètres. Une étude de l'ONG Transport et environnement a montré qu'un SUV hybride rechargeable, avec une batterie vide et un coffre surchargé sur une route en pente, consomme jusqu'à 12 fois plus de CO2 dans ces conditions maximales. "Ça peut devenir un nouveau scandale si on ne fait rien. C'est à dire qu'on sait maintenant que ces véhicules sont beaucoup plus polluants que ce qui est annoncé, il faut soit supprimer les aides soit transformer la façon dont ces véhicules sont construits", explique Diane Strauss, directrice France de l'ONG Transport et environnement.