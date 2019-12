Alerte à la pollution : des restrictions de circulation déclenchées à Paris et Lyon

La préfecture du Rhône instaure elle la circulation différenciée à Lyon et dans les villes voisines de Villeurbanne et Caluire-et-Cuire à partir de mercredi 1er janvier 2020.

Plusieurs villes française vont passer le Nouvel An... sous les particules fines. Un pic de pollution, mardi 31 décembre, a déclenché la mise en place de restrictions de circulation, notamment à Paris et Lyon. La préfecture de police Paris a annoncé la réduction de la vitesse maximale à 110 km/h sur l'autoroute. La préfecture du Rhône instaure elle la circulation différenciée à Lyon et dans les villes voisines de Villeurbanne et Caluire-et-Cuire à partir de mercredi 1er janvier 2020.

Seuls seront autorisés à circuler les véhicules affichant un certificat qualité de l'air (vignette "Crit'Air") de classe "zéro émission moteur", de classe 1, de classe 2 ou de classe 3, précise mardi la préfecture du Rhône dans un communiqué. Les grands axes autoroutiers (périphérique, autoroute A7, voirie métropolitaine M6, tunnel sous Fourvière...) et les itinéraires permettant d'accéder aux parc-relais sont exclus du périmètre d'application de cette mesure. Véhicules de secours, transports en commun, véhicules frigorifiques, de ramassage des ordures ou encore véhicules de transport funéraire sont également exclus de cette mesure.

Abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h

Parallèlement, un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers du département du Rhône où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont limités à 70 km/h.

En complément de la circulation différenciée, la métropole lyonnaise et ses partenaires instaurent la gratuité des vélos en libre service Vélo'V et proposent un ticket au tarif de 3 euros par jour permettant de voyager en illimité sur tout le réseau TCL, selon un communiqué.