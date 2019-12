DIRECT. Nouvel an 2020 : suivez le passage de la nouvelle année avec nous

Ce qu'il faut savoir

Bonne année ! Des Samoas aux Etats-unis, le monde entier s'apprête à célébrer, mardi 31 décembre, le passage en 2020. Franceinfo vous propose de suivre ces festivités en direct.

Aux Samoas, c'est déjà 2020. Premiers à fêter la nouvelle année, les habitants de l'archipel sont passés en 2020 à midi, heure de Paris. Le premier territoire français est Wallis-et-Futuna, à 13 heures.

A Paris, un réveillon sous haute surveillance. A Paris, le préfet de police a pris un arrêté interdisant "tout rassemblement, cortège et manifestation se revendiquant des gilets jaunes" sur les Champs-Elysées. "Un périmètre de protection" sera par ailleurs mis en place sur l'avenue à partir de 19h et jusqu'à 3h du matin, avec des points de "pré-filtrage et de filtrage", la préfecture de police évoquant "un contexte de menace terroriste élevée".

En Australie, un feu d'artifices polémique. Alors que Sydney étouffe sous les flammes des incendies qui ceinturent la ville, les autorités ont décidé de maintenir l'événement pyrotechnique. Une pétition avait rassemblé 280 000 signatures pour réclamer son annulation et le versement des sommes aux pompiers ou aux agriculteurs.