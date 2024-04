Près de 25 000 éclairs ont zébré le ciel de France lundi en seulement 6 heures

En seulement 6 heures lundi 8 avril au soir, 24 514 décharges de foudre ont été détectées dans toute la France, a constaté l'observatoire Kéraunos sur son site internet, dans un bilan en date de 23h20.

L'activité électrique a été enregistrée dans le nord-est de la France ainsi que sur une diagonale allant des Hautes-Pyrénées aux Ardennes. De nombreux éclairs ont notamment frappé la Somme et le Pas-de-Calais lundi soir, rapportent France Bleu Picardie et France Bleu Nord.

Le Pas-de-Calais a été le département le plus touché par l'orage qui a traversé une partie du nord de la France lundi soir. Ainsi, entre 20 heures et 23 heures, Kéraunos a relevé 2 803 décharges de foudres dans l'ensemble du département, avec un pic de l'activité orageuses entre 21 heures et 22 heures. Cet orage a été accompagné de fortes précipitations, à tel point que dans le Ternois, plusieurs communes comme Héricourt et Croisette, ont été touchées par des averses de grêle. Par ailleurs, dans le Nord, 1 258 impacts de foudres ont été recensés.

🌩️Près de 25.000 #éclairs détectés au cours des 6 dernières heures en France ! L'activité électrique est particulièrement intense pour un mois d'avril depuis la fin d'après-midi. Les #orages sont parfois forts, avec #grêle et fortes rafales de vent. Suivi foudre temps réel :… pic.twitter.com/mon0MKgujM — Keraunos (@KeraunosObs) April 8, 2024

Plus de 2 000 éclairs sont tombés sur le département de la Somme en une seule soirée lundi, selon les statistiques de Kéraunos. En seulement une heure, entre 20 heures et 21 heures, l'observatoire a même recensé plus d'un millier d'éclairs (1 116 coups de foudre). La commune d'Airaines a connu la plus grande activité électrique lundi soir avec 46 éclairs.

L'orage a également frappé l'Oise et l'Aisne lundi soir, mais dans une moindre mesure. Au plus fort de l'activité, 475 éclairs ont traversé l'Oise après 18 heures et 136 pour l'Aisne après 22 heures.