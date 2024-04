Crues, vagues-submersion et vent : Météo-France place six départements en vigilance orange lundi, et 11 mardi

Météo-France place, lundi 8 avril, cinq départements, la Gironde, la Charente-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime et l'Eure, en vigilance orange "crues", à partir de 16 heures. Cette vigilance est également de mise pour mardi. Par ailleurs, la station météo place également le Finistère en vigilance orange "vent" et "vagues submersion", à partir de 16 heures, du fait de la dépression Pierrick.

Par ailleurs, outre le Finistère, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, la Manche, les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Somme sont aussi placés en vigilance orange "vagues submersion" à partir de mardi 6 heures jusqu'à la fin de l'après-midi.

"Dans un contexte de grandes marées, la conjonction de hauts niveaux d'eau et de fortes vagues induit un risque marqué de 'vagues-submersion' autour de la marée haute de mardi matin (coefficient 112) pour les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et de l'ouest de la Manche, placés en vigilance "vagues-submersion" de niveau orange", précise Météo-France."Les vagues se propagent l'après-midi sur l'est de la Manche et pourront engendrer des submersions sur les littoraux de la Seine Maritime, la Somme et le Pas de Calais, également placés en vigilance orange vagues-submersion", ajoute la station.