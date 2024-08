Orages dans le Sud-Est : la circulation des trains et des avions perturbée sur la Côte d'Azur

Attention si vous comptez prendre le train dans le Sud-Est. En raison d'un "épisode pluvio-orageux intense" jeudi 15 août, la circulation est perturbée sur la Côte d'Azur, prévient la SNCF sur X. Il n'y avait pas de train entre Marseille et Nice de 5 heures à 12 heures jeudi matin. La circulation reprend en milieu de journée de manière "progressive" entre Marseille et Hyères, mais "des retards importants à prévoir jusqu'en fin de service", détaille la SNCF.

⚠️ 15/08 : prévision par @meteofrance d'un épisode pluvio-orageux intense.



❌ Circulation interrompue entre Toulon et Vintimille jusqu'à 16h.

🟢Reprise progressive de la circulation entre Marseille et Hyères.

⚠️Des retards importants à prévoir jusqu’en fin de service. pic.twitter.com/CRVZRin23p — SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur (@TERSUD_SNCF) August 15, 2024

Par ailleurs, la circulation est toujours interrompue entre Toulon et Vintimille, et ce jusqu'à 16 heures. "Les voyageurs sont donc invités à reporter leur déplacement et à ne pas se rendre en gare", ajoute la SNCF.

Du retard pour les vols au départ et à l'arrivée de Nice

La circulation est aussi perturbée dans les airs. L'aéroport de Nice affiche, en moyenne, 47 minutes de retard à l'arrivée et 20 minutes au départ, rapporte France Bleu Azur. "Un impact de foudre a touché une piste de l'aéroport Nice Côte d'Azur, nécessitant des travaux et impliquant les retards de la matinée", a justifié Christian Estrosi, président de la métropole, lors d'un point presse. En revanche, le trafic est normal à l'aéroport de Hyères, assure Nice-Matin.

Le trafic des trams est également perturbé dans la ville, car "la foudre a causé la rupture d'une ligne de contact aérienne", rapporte le quotidien local. En raison des intempéries, les parcs, jardins et cimetières sont fermés à Nice et Antibes. Les plage de Nice ne sont pas accessibles jusqu'à 16 heures, ajoute France Bleu Azur. De son côté, la préfecture maritime de la Méditerranée recommande de reporter les sorties en mer et de faire preuve de la plus grande prudence.