Météo : le Var et les Alpes-Maritimes placés en vigilance orange aux orages, la circulation des trains interrompue entre Marseille et Nice jusqu'à jeudi midi

Météo-France met en garde contre "un risque de grêle et de bourrasques de vent avec de forts cumuls de précipitations".

Alerte aux orages. Le Var et les Alpes-Maritimes sont placés en vigilance orange, annonce Météo-France dans son dernier bulletin météo, publié jeudi 15 août à 6 heures du matin. "Cette situation fortement orageuse d'été nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomène de grêle et de bourrasques de vent avec de forts cumuls de précipitations", met en garde le prévisionniste, qui explique que des fortes pluies et des orages ont déjà touché le Var dans la nuit.

En prévision de ces orages, la SNCF a annoncé sur X que la circulation des trains serait interrompue entre Marseille et Nice jusqu'à 12 heures jeudi. Elle invite les voyageurs "à reporter leur déplacement et à ne pas se rendre en gare".

@VigiMeteofrance 15 août



Pour jeudi 15 août 2024 :

🔶 2 départements en Vigilance orange



Pour vendredi 16 août 2024 :



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/KP26aS6OJR — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 15, 2024

Ces deux départements sont placés en vigilance orange jusqu'à 16 heures : Météo-France s'attend notamment à "une nouvelle salve orageuse venant de la mer en fin de matinée et à la mi-journée", avec des fortes pluies et des fortes rafales attendues. Le prévisionniste a par ailleurs levé la vigilance orange à la canicule sur les Alpes-Maritimes et la Corse.