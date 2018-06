Orages : huit départements du Nord-Ouest placés en vigilance orange

L'alerte entrera en vigueur à 18 heures dans le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, l'Orne et la Sarthe.

Météo France a placé huit départements du Nord-Ouest en vigilance orange "orages", vendredi 8 juin. L'alerte entrera en vigueur à 18 heures dans le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, l'Orne et la Sarthe. Elle devrait rester en vigueur jusqu'à samedi midi.

Carte de vigilance publiée le 8 juin 2018 à 16 heures. (METEO FRANCE)

Selon Météo France, "le secteur critique se situe sur le Nord de l'Ille-et-Vilaine, le Sud-Manche, l'ouest de l'Orne et la Mayenne, secteur où les orages seront peu mobiles et se réalimenteront une bonne partie de la nuit. Ailleurs les orages circuleront plus rapidement et les cumuls de pluie devraient être moindres."

Les départements placés en vigilance orange risquent d'être touchés par "d'intenses précipitations sur de courtes durées", une "forte activité électrique" et "de la grêle".