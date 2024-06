Orages, grêle, fortes précipitations... A quoi faut-il s'attendre dans les départements en vigilance orange ?

C'est le Nord-Est qui devrait être le plus touché en fin de journée, samedi 29 juin. Météo-France anticipe de "très fortes intensités de pluie, [un] risque de grosse grêle et de rafales ponctuelles à 100/120 km/h", détaille-t-il sur X. Dans son dernier bulletin de prévision, Météo-France a ramené le nombre de départements concernés samedi après-midi et en soirée par sa vigilance orange à 24 départements, contre 28 plus tôt dans la journée. "La dégradation orageuse s'est bien mise en place du sud-ouest du pays jusqu'au Massif-Central et vers le Grand-Est", a constaté Météo-France.

@VigiMeteofrance 29 juin



Pour samedi 29 juin 2024 :

🔶 24 départements en Vigilance orange



Pour dimanche 30 juin 2024 :

🔶 14 départements en Vigilance orange



— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 29, 2024

Cette vigilance moyenne concerne désormais l'Ain, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cher, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort.

Situation orageuse remarquable ce samedi sur une bonne partie du pays. Orages les plus violents attendus dans le Nord-Est en fin de journée/soirée : très fortes intensités de pluie, risque de grosse grêle et de rafales ponctuelles 100/120 km/h.

➡️Suivi sur https://t.co/h3so1yk2rI pic.twitter.com/cJ8suVAicL — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 29, 2024

Un fort épisode pluvio-orageux qui traverse "une grande partie du pays", circulant "du sud-ouest vers le nord-est" de l'Hexagone, selon l'institut. "En plus d'une activité électrique intense, ces orages peuvent occasionner de violentes rafales de vent, de la grêle et de forts cumuls de pluie en peu de temps", prévient-il encore.

"Ça peut être très violent", a mis en garde Alix Roumagnac, président de la société Predict, la filiale risques de Météo-France, samedi sur franceinfo. Il explique le phénomène par une "goutte froide" ou une poche d'air frais "qui remonte du Portugal". Les températures ont augmenté en France cette semaine. Or, "le différentiel entre la température très chaude au sol et puis de l'air froid en altitude provoque cette convection rapide", avec pour conséquence de violents orages.

Annulations en série dans le Grand Est

Dans le Doubs, le festival "Rencontre et racines" d'Audincourt a été annulé, après avoir accueilli 14 000 festivaliers vendredi. "On ne prend pas de risques avec la sécurité des festivaliers", a déclaré Mathieu Sabarly, directeur du festival, à France 3. La mairie de Strasbourg a décidé de la fermeture de ses parcs et cimetières à partir de 17 heures. "Toutes les conditions sont réunies pour que l'on connaisse des épisodes orageux violents, mais brefs", a prévenu Loïc Alter, président de Météo Suivi Alsace vendredi sur France 3. "Des gros grêlons, allant jusqu'à 6 cm parfois, pourraient tomber sur certaines localités", a-t-il détaillé. A Nancy (Meurthe-et-Moselle), les concerts de MC Solaar et IAM ont été annulés.

Face au risque d'orage, tous les TER sont supprimés dans le Grand Est à partir de 19 heures, à l'exception de deux lignes en Alsace : Strasbourg-Bâle et Mulhouse-Belfort, rapporte France Bleu Alsace. Dans cette région, "les orages seront particulièrement virulents", anticipe Météo-France. A cela s'ajoute une possibilité de cumuls de pluie (50 à 80 mm), de très fortes rafales de vent (entre 100 à 120 km/h ponctuellement) et de la grosse grêle, ainsi qu'une activité électrique intense.

Toujours selon Météo-France, des "phénomènes violents" pourraient être aussi observés "vers le Centre-Est" : y sont attendues de "fortes intensités pluvieuses de 20 à 30 mm/h" avec des "cumuls dépassant localement les 60 mm", ainsi que "quelques chutes de grêle de taille petite à moyenne" et des "rafales de vent pouvant dépasser localement 80km/h".

La Suisse se prépare à un cocktail explosif

Dans les Deux-Sèvres, 35 sapeurs-pompiers au total sont intervenus une quinzaine de fois, notamment sur trois départs de feu, et sur la chute d'un arbre frappé par la foudre. Une vidéo de l'événement, tournée à Augé, a été postée vers 14 heures sur Facebook.

Vidéo prise ce matin à Augé (79) - Un arbre détruit par la foudre... Incroyable !! 😱⚡️🌳 #orage @meteofrance @lachainemeteo

(Vidéo Fbk - groupe "Augé mon village") pic.twitter.com/oKqhQupGbS — ROF79 (@ROFrb79) June 29, 2024

La foudre a notamment provoqué trois feux dans le secteur de Parthenay, sur un compteur électrique, un cabanon, ainsi qu'un feu de charpente qui a été éteint avant l'arrivée des secours. Les habitants ont pu réintégrer leur habitation.

Même "cocktail météorologique explosif", composé d'orages, de grêle et de pluie en Suisse, où le début de l'activité orageuse est attendu jusqu'en fin de soirée. Certaines fanzones où des milliers de supporters avaient prévu de suivre Suisse-Italie en huitièmes de finale de l'Euro à Berlin ont été fermées. La Suisse a déjà connu de violents orages et des précipitations exceptionnelles, le 21 juin, faisant au moins un mort et provoquant d'importants dégâts.