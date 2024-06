Orages : "Ça peut être très violent", prévient le président de Predict, la filiale risques de Météo France

"Ça peut être très violent", met en garde, samedi 29 juin, sur franceinfo, Alix Roumagnac, président de la société Predict, la filiale risques de Météo France. 31 départements du sud-ouest et du quart nord-est sont en vigilance orange aux orages.

De violents orages de grêles et des rafales

Une "goutte froide" ou une poche d'air frais "qui remonte du Portugal traverse la France", explique-t-il. Samedi 29 juin, dans la matinée, les orages ont touché le sud-ouest, "le Pays basque et la région du bordelais". Puis, ils vont se déplacer vers "l'Occitanie, traverser le Massif central et finir en journée sur la Bourgogne et le Grand-Est avec des pluies intenses et de la grêle", détaille Alix Roumagnac.

Le président de la société Predict explique que "ces phénomènes vont s'intensifier" au cours de la journée. Les orages de grêles "les plus forts" accompagnés de fortes rafales sont attendus "en fin d'après-midi et dans la soirée sur le Grand-Est".

Les températures ont augmenté en France cette semaine. Or, "le différentiel entre la température très chaude au sol et puis de l'air froid en altitude provoque cette convection rapide" et provoquer de violents orages. Ainsi, en cette journée de départs en vacances, Alix Roumagnac, appelle à "être particulièrement prudent sur les routes". Il rappelle que "ces événements arrivent, il faut se mettre en sécurité, arrêter de circuler et rester à l'abri pour se protéger".