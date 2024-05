Orages : des caves inondées et des routes coupées en Normandie

Le Calvados est passé en vigilance orange pour "crues", annonce lundi 13 mai Météo France dans son dernier bulletin publié à 7h40. Cette alerte concerne le fleuve La Dives. Dimanche, les orages ont provoqué des inondations en Normandie sans faire de victimes.

Jusqu'à 80 cm d'eau dans le Calvados

Dans le Calvados, 235 interventions des pompiers ont été répertoriées pour des inondations au sud de Lisieux, a indiqué la préfecture à France Bleu Normandie (Calvados-Orne). Deux hélicoptères Dragon de la sécurité civile ont survolé le secteur pour effectuer des repérages.

La commune de Saint-Pierre-en-Auge a été particulièrement touchée. Traversée par un torrent de boue, l’école Sainte-Marguerite de Viette était fermée lundi matin pour nettoyage. Un gymnase a aussi été inondé, globalement certaines rues ont été recouvertes par 30 à 40 centimètres d'eau. À Saint-Martin-de-la-Lieue, jusqu'à 80 cm d'eau ont été mesurés dans une zone pavillonnaire et une zone d'activité. Deux centres d'accueil ont été ouverts, à Saint-Pierre-en-Auge et à Saint-Martin-de-la-Lieue, pour accueillir les sinistrés. À Saint-Pierre-en-Auge, une vingtaine d'habitants a trouvé refuge dans un gymnase en début de soirée, dimanche. Il n'y avait plus personne à minuit.

Le secteur de Saint-Pierre-en Auge est inondé après d'importantes précipitations 🌧️https://t.co/J6xkuG2Wfr — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) May 12, 2024

Plusieurs trains au départ de Caen et à destination du Mans sont supprimés, lundi matin. En cause, "une forte inondation dans le secteur de Vendeuvre-Jort suite aux conditions climatiques", précise la SNCF. L'heure de reprise du trafic est estimée à 12h00.

Un mètre dans une trentaine d'habitations de l'Eure

Dans l'Eure, les pompiers ont réalisé 130 interventions, dont 96 dans le secteur de Bernay, dans l'ouest du département. De la pluie abondante et de la grêle ont provoqué des inondations dans les caves d'au moins une trentaine d'habitations, avec un mètre d'eau pour certaines d'entre elles. Des routes ont elles aussi été inondées et fermées à la circulation. Coincées dans leur voiture à cause de la montée des eaux, deux personnes ont dû être secourues par les pompiers.

Intempéries dans l'Eure : des caves inondées et des routes coupées dans le secteur de Bernay

➡️ https://t.co/KqgAkdjsUx pic.twitter.com/8tQqpZCLnB — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) May 12, 2024

Treize interventions des pompiers ont aussi été enregistrées dans l'Orne pour des inondations, ainsi qu'une vingtaine en Seine-Maritime. Dans ce département, deux personnes vont devoir être relogées, car leur maison a été touchée par la foudre à Hodeng-au-Bosc, au nord du département.