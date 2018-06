VIDEO. Orages : dans le Rhône, des maisons dévastées par des torrents de boue

Une vague d'eau et de boue s'est abattue sur la commune de Chaponnay (Rhône), dans la soirée du 7 au 8 juin. Des pluies continues et violentes ont provoqué une demi-heure de déluge. Les habitants ont été brutalement submergés, la plupart étaient chez eux, au rez-de-chaussée de leur maison. Ils sont encore sous le choc. Le ruisseau, gonflé par la pluie, a débordé et a abattu des murs de protection, dévastant les jardins, atteignant l'intérieur des maisons. L'eau a tout dévasté sur son passage.

Pas de victime

Au total, une vingtaine d'habitations et de commerces sont sinistrés. Des bénévoles se proposent spontanément pour aider à déblayer et enlever la boue. Cet élan de solidarité est précieux pour les personnes les plus touchées par l'inondation. Le 7 juin, le département du Rhône n'avait pas été placé en alerte orange. Aucune victime n'est heureusement à déplorer.

