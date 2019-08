Orages : quatre départements de la vallée du Rhône et des Alpes placés en vigilance orange

L'institut de prévision météorologique alerte sur le risque important de "forte activité électrique".

Gare aux vents et aux éclairs ! Météo France a placé, dimanche 11 août, quatre départements en vigilance orange aux orages. Le prévisionniste alerte sur une situation présentant "un risque important de phénomènes violents". Les départements visés par l'alerte sont la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Si le temps est encore clément dimanche matin sur les départements concernés, il se dégradera au cours de l'après-midi. De fortes précipitations et de puissantes rafales de vent sont attendues, tout comme de la grêle et une "forte activité électrique".

De la Haute-Garonne aux Ardennes, plus d'une vingtaine de départements ont été touchés par d'intenses épisodes orageux et pluvieux dans la nuit de vendredi à samedi. Ce soir-là, une tornade a été observée à la frontière entre la Meurthe-et-Moselle et Luxembourg.